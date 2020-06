Ministerium: Szene-Treff für Rechtsextreme befürchtet

Das Brandenburger Innenministerium befürchtet im Spreewald einen Treffpunkt für Anhänger der rechtsextremen Szene. Einen entsprechenden Bericht der «Berliner Morgenpost» bestätigte der Sprecher des Innenministeriums, Martin Burmeister, am Dienstag auf Anfrage. Demnach sollen in Burg im Spreewald Unternehmer, die erhebliche Bezüge zur rechtsextremistischen Mischszene im Raum Cottbus aufwiesen, eine Immobilie für Treffpunkte erworben haben.

Ein Gebäude biete besondere logistische Voraussetzungen zur Durchführung rechtsextremistischer Events wie etwa Konzerte, sagte Burmeister. Es sei bereits kurz nach Lockerung der Corona-Maßnahmen an Himmelfahrt von zahlreichen Anhängern der rechtsextremistischen Szene aufgesucht worden. «Daher ist zu befürchten, dass diese Immobilie auch als Szene-Objekt nutzbar gemacht werden kann.»

