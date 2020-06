Schwimmer vom Beetzsee seit Donnerstag vermisst

Einen Tag nach dem Verschwinden eines Schwimmers im Beetzsee bei Radewege (Potsdam-Mittelmark) suchen Polizei und Rettungskräfte weiter nach dem Vermissten. Der Mann soll am Donnerstagnachmittag mit einem Bekannten im See geschwommen und plötzlich verschwunden sein, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

© dpa

Demnach versuchte der Begleiter noch erfolglos, den Schwimmer zu fassen und zu retten und rief laut um Hilfe. Trotz der Suche mit Booten, Tauchern, einer Drohne und einem Hubschrauber blieb der Mann verschwunden. Die Polizei machte keine Angaben zu seiner Identität; nach Berichten mehrerer Medien soll es sich um einen 26-Jährigen handeln.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr