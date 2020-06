Netzhoppers holen Allik aus Estland mit Bundesliga-Erfahrung

Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee hat sich mit Karli Allik verstärkt. Der 23 Jahre alte Außenangreifer kommt aus Estland und hat schon Bundesliga-Erfahrung. 2017/18 schlug Allik für die SWD Powervolleys Düren auf. Seine Profi-Karriere hatte der Neu-Brandenburger 2013 bei Danpower Voru in Estland begonnen. Mit Selver Talinn wurde Allik zweimal estnischer Meister. Aus Düren war er nochmals zu Selver zurückgekehrt.

«Ich freue mich, wieder in Deutschland spielen zu können. An meine erste Saison in Düren habe ich viele positive Erinnerungen», wird der 1,93 m große Außenangreifer in einer Mitteilung der Netzhoppers zitiert. «Karli bringt schon einige Erfahrungen mit und ist ein sehr kluger und ambitionierter Spieler. Das passt zu uns», erklärte der neue Netzhoppers-Trainer Christophe Achten: «Er will hart an sich arbeiten und sich für die Nationalmannschaft anbieten.»