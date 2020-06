Turbine Potsdam setzt weiter auf erfahrene Bianca Schmidt

Bianca Schmidt hat ihren am Saisonende auslaufenden Vertrag bei Turbine Potsdam verlängert. Das teilte der Frauenfußball-Bundesligist am Mittwoch mit. Damit bleibt die erfahrenste Spielerin des Kaders mindestens eine weitere Saison an Bord. «Ich freue mich auf ein weiteres Jahr mit Turbine Potsdam,» erklärt die 30-jährige Abwehrspielerin in der Vereinsmitteilung: «Ich blicke gespannt auf die neue Saison und hoffe, dass ich meine Fähigkeiten auf dem Platz unter Beweis stellen kann.»

Schmidt trägt seit 2006 das Trikot der Potsdamerinnen, unterbrochen lediglich von drei Spielzeiten (2012 - 2015) beim 1. FFC Frankfurt. Insgesamt bestritt Schmidt bislang 187 Bundesligaspiele für Turbine. Neben ihrer Fußballkarriere studiert die zweimalige Europameisterin (2009, 2013) in der Sportfördergruppe der Polizei.

