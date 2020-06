Landkreis rechnet durch Tesla mit 10 000 Zuzüglern

Der Landkreis Oder-Spree mit seinen Kommunen erwartet durch die Ansiedlung des US-amerikanischen Elektro-Autobauers Tesla den Zuzug von rund 10 000 Menschen.

Mit einem nun vorgelegtem Strategiepapier wolle man den Bürgermeistern und Amtsdirektoren den Rücken stärken und zeigen, was mit dem Tesla-Milliardenprojekt auf sie zukomme und wer dafür zuständig sei, sagte Landrat Rolf Lindemann (SPD) am Mittwoch (24. Juni 2020) auf Anfrage. Erforderlich seien Investitionen in die Sozial-, aber auch technische Infrastruktur. «Wir wollen alle Fragen zügig angehen. Es gibt kein Zurück, wir wollen die Erwartungen von Tesla erfüllen», betonte der Landrat.