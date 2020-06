SPD-Fraktionschef: Aktuell keine neuen Corona-Beschränkungen

Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Erik Stohn, schließt eine Rückkehr zu Beschränkungen in Brandenburg wegen der Corona-Pandemie nicht aus, sieht dafür aber aktuell keinen Bedarf. «Wir haben ja auch Alarmmechanismen eingebaut», sagte er am Dienstag in Potsdam.

Bei einem Virusausbruch könnten einzelne Einrichtungen geschlossen werden und eine Quarantäne werde notwendig. «Von daher glaube ich, dass wir die richtigen Mechanismen haben», bemerkte Stohn. Er betonte aber: «Sollte das wirklich ausbrechen in Größenordnungen, muss man sich auch wieder über weitere Verschärfungen unterhalten.» Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies haben die Behörden in Nordrhein-Westfalen das öffentliche Leben im Kreis Gütersloh wieder massiv eingeschränkt.

In Brandenburg konnten zum 15. Juni Kitas wieder komplett öffnen und die Kontaktbeschränkungen fielen weg, aber der Mindestabstand von 1,5 Meter und die Hygieneregeln gelten weiter. Der SPD-Fraktionschef stellte die Pflicht für Mund-Nasen-Schutz auf Ausflugsschiffen infrage. «Ich glaube, dass wir an der einen oder anderen Stelle noch mal was glattziehen müssen», sagte er. «Es ist nicht so verständlich, warum im Freien zum Beispiel auf Ausflugsdampfern auf dem Deck oben, weil es rechtlich zum ÖPNV gehört, oben eine Maske getragen werden muss.» Die jetzigen Regeln gelten vorerst bis zum 16. August.

