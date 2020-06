Frankfurt (Oder) fehlt Geld zur Sanierung von Konzerthalle

Die Stadt Frankfurt (Oder) sucht Finanzierungsmöglichkeiten für die Sanierung der Konzerthalle «Carl Philipp Emanuel Bach». In den vergangenen Jahren habe sich die kreisfreie Kommune vergeblich um Fördermittel aus unterschiedlichen EU- und Bundesprogrammen bemüht, um das marode Gebäude instandsetzen zu können, sagte Frankfurts Stadtsprecher Uwe Meier. Allein die Erneuerung der Elektroanlagen würden 3,3 Millionen Euro kosten.

Zunächst wird gegenwärtig die Sauer-Orgel mit ihren 50 Registern generalüberholt. 90 000 Euro kosten Reinigung, Instandsetzung und Intonation des Instruments, Baujahr 1975. Weitere 92 000 Euro werden in einen neuen, modernen Spieltisch investiert.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr