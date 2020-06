LKA Brandenburg prüft Vorwürfe gegen Attila Hildmann

Das Landeskriminalamt Brandenburg untersucht, ob sich der Kochbuchautor Attila Hildmann mit Aussagen und Beiträgen im Internet strafbar gemacht hat. Es geht um Vorwürfe, er habe sich antisemitisch oder volksverhetzend geäußert. «Seit einigen Tagen erreichen uns viele Hinweise im Zusammenhang mit Attila Hildmann. Unser Staatsschutz hat die Prüfung übernommen», twitterte die Polizei am Freitag.

Zunächst habe der Fall im Mai beim Staatsschutz der Kriminalpolizei einer örtlichen Direktion gelegen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Wegen der vielen Hinweise zu aktuellen Veröffentlichungen Hildmanns in den vergangenen Tagen sei seit Donnerstag das Landeskriminalamt (LKA) und die dortige Staatsschutz-Abteilung zuständig.

Das LKA werde seine Ergebnisse der für solche Fälle zuständigen Staatsanwaltschaft in Cottbus übergeben. Dort werde dann entschieden, ob ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, sagte der Sprecher. Üblicherweise geht es in solchen Fällen um den Verdacht der Volksverhetzung. Hildmanns Verlag distanzierte sich am Freitag mit sehr deutlichen Worten von dem Autor.