Landtag berät über wirtschaftliche Folgen von Corona

Auf Antrag der Oppositionsparteien im Brandenburger Landtag wird am Freitag erneut über die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise debattiert. Es liegen dazu Anträge von AfD, Linke und BVB/Freie Wähler vor. Am Vormittag wollen die Brandenburger und Berliner Industrie- und Handelskammern in der Landespressekonferenz ein Impulspapier vorstellen. Unter dem Thema «Wege aus der Krise - Konjunktur anschieben für die Wirtschaft der Metropolregion» unterbreiten sie Vorschläge an die Politik. Die Unternehmen erwarten heftige Umsatzeinbußen und Insolvenzen.

