Turbine Potsdam schlägt SC Sand 2:1

Turbine Potsdam ist am drittletzten Spieltag der Frauenfußball-Bundesliga ein weiterer Sieg geglückt. Drei Tage nach dem 5:1 in Leverkusen gewannen die Potsdamerinnen am Mittwoch im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion gegen den SC Sand knapp 2:1 (2:0). Durch den elften Saisonsieg hat Turbine 33 Punkte auf dem Konto.

© dpa

Die Gastgeberinnen übernahmen bei sommerlichen Temperaturen gegen die lediglich mit 13 Feldspielern angereisten Württembergerinnen sofort das Spielgeschehen, ließ geschickt Ball und Gegner laufen. Nach einem Handspiel von Diane Caldwell im Strafraum des SC Sand verwandelte Johanna Elsig sicher vom Punkt zum 1:0 in der 11. Minute. Nur drei Minuten später erhöhte die aufgerückte Innenverteidigerin Malgorzata Mesjasz per Kopfball aus Nahdistanz für die Turbinen (14.).

In der zweiten Hälfte wurden die vom Potsdamer Sven Thoß trainierten Gäste etwas mutiger. Und kamen durch Mythe Moorrees tatsächlich zum Anschlusstreffer (60.). Das junge Turbine-Team wackelte nach dem 1:2 kurz, fing sich aber nach einigen Minuten wieder. Bei Chancen von Viktoria Schwalm, Marie Höbinger, Gina Chmielinski und Nina Ehegötz fehlte aber das nötige Glück, um noch zu weiteren Treffern zu kommen. Auf der Gegenseite verhinderte Torfrau Zala Mersnik kurz vor Schluss gegen Viktoria Pinther den Ausgleichstreffer für Sand (85.). Am Rande der Partie wurde bekannt, dass Potsdams Torjägerin Lara Prasnikar mit einer Innenbandverletzung bis zum Saisonende ausfallen wird. Die Slowenin verlässt Turbine im Sommer, wird mit einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Auch Caroline Siems scheint einen neuen Verein gefunden zu haben. Die Abwehrspielerin soll in die englische Liga zu Aston Villa wechseln.

© Antje Kraschinski/Berlinonline Tipp: Urlaub in Brandenburg Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr