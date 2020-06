Rohbau für Post-Paketzentrum fertig

Die Bauarbeiten für den Rohbau für ein neues Paketzentrum der Deutschen Post DHL Group werden heute (10.00 Uhr) in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) offiziell beendet. Dort sollen künftig bis zu 50 000 Pakete pro Stunde sortiert werden. Nach Angaben des Paket-Dienstleisters ist es nach den Zentren in Obertshausen (Hessen) und Bochum (Nordrhein-Westfalen) bundesweit das dritte des Unternehmens mit einer solchen Kapazität. Voraussichtlich 2021 soll an dem Brandenburger Standort der Betrieb beginnen.

© dpa

Das Paketzentrum entstand auf einer Fläche von rund 165 000 Quadratmetern. Der erste Spatenstich war Ende Februar vergangenen Jahres gesetzt worden.

© Antje Kraschinski/Berlinonline Tipp: Urlaub in Brandenburg Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr