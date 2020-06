Datenschutzbeauftragte prüft Beschwerde gegen Homeschooling

Brandenburgs Datenschutzbeauftragte Dagmar Hartge prüft Beschwerden zur Verletzung des Datenschutzes beim Homeschooling im Land. Bis dato lägen zwölf vor, sagte Astrid Oehme, stellvertretende Sprecherin der Datenschutzbeauftragten, am Freitag auf Anfrage. Sie würden sich aber nicht auf ein mögliches Fehlverhalten von Lehrern beziehen.

«Wir stehen hinter unseren Lehrkräften, die bei außergewöhnlichen Rahmenbedingungen mit hohem Einsatz ohne Erfahrungen mit so einer Situation Bildungsinhalte vermittelt haben», betonte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) in einer Mitteilung. Der Datenschutz sei sehr wichtig. Mit der Schul-Cloud gebe es bereits ein zentrales Projekt, das Sicherheit schaffe. «Das werden wir weiter ausbauen», sagte die Ministerin. Sollte es an einer Stelle Datenschutzbedenken geben, werden sie gemeinsam mit der Datenschutzbeauftragten im Sinne aller geklärt.