Verdacht der Kinderpornografie: Durchsuchung in Finowfurt

Die Polizei hat am Freitag ein Wohnhaus und einen Kleingarten im brandenburgischen Finowfurt (Barnim) durchsucht. Bei dem Einsatz sei es um Kinderpornografie gegangen, teilte eine Sprecherin der Polizei in Frankfurt (Oder) mit. Die Aktion sei von Beamten aus Nordrhein-Westfalen geplant und durchgeführt worden. Die Brandenburger Kollegen hätten lediglich Unterstützung geleistet. Ein Mann wurde nach Angaben der Sprecherin der Polizei festgenommen. Zuvor berichtete die «Märkische Oderzeitung» über die Polizeiaktion.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

