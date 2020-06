Bau der Potsdamer Synagoge steht erneut auf der Kippe

Der seit langem geplante Bau einer Synagoge in Potsdam steht erneut auf der Kippe. Die Jüdische Gemeinde hat die 2018 getroffene Vereinbarung mit dem Land Brandenburg und der Synagogengemeinde zum Bau und Betrieb der Synagoge gekündigt, wie der Vorsitzende Evgeni Kutikow am Freitag mitteilte. Grund sei, dass der Vorsitzende der Synagogengemeinde, Ud Joffe, seine Zustimmung zu dem Entwurf des Architekten Jost Haberland wieder zurückgezogen habe «und ein gänzlich anderes Vorhaben realisieren will», so Kutikow.

Damit sei Joffe aus Sicht der Jüdischen Gemeinde als gemeinsamer Ansprechpartner für das Land und den Architekten zur Realisierung des Synagogenbaus nicht mehr tragbar, erklärte Kutikow. Die Jüdische Gemeinde stehe aber weiter zu dem Ziel, das Synagogenzentrum zu errichten. «Die Jüdische Gemeinde Stadt Potsdam bittet das Ministerium, eine neue Form zu finden, in der dieses Ziel erreicht werden kann», sagte Kutikow.

Um die Gestaltung der Fassade und die Nutzung der Innenräume der Synagoge hatte es zwischen den jüdischen Gemeinden jahrelang erbitterten Streit gegeben. Im April hatte Kulturministerin Manja Schüle (SPD) gemeinsam mit den beiden Gemeinde-Vorsitzenden eine Einigung verkündet. Der Grundstein für das religiöse Zentrum sollte dieses Jahr gelegt werden und die Synagoge bis 2023 fertiggestellt sein. Dafür will die Landesregierung acht Millionen Euro bereitstellen.

