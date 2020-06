Stübgen begrüßt Urteil zu Corona-Beschränkungen

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen sieht die Corona-Eindämmungsverordnung des Landes durch das Urteil des Landesverfassungsgerichts grundsätzlich bestätigt. «Wir begrüßen das Urteil des Verfassungsgerichtes, das uns ganz wesentlich in unserer Linie unterstützt», sagte Stübgen am Donnerstag.

Die Landesregierung habe zum Schutz der Bevölkerung schwerwiegende Maßnahmen ergreifen müssen, sagte er. Besonders schmerzhaft seien die Eingriffe in die Grundrechte der Bürger. «Deswegen war es uns auch wichtig diese Einschränkungen als allererstes wieder zurückzudrehen», betonte Stübgen. «Bis zur vollständigen Normalität haben wir aber immer noch ein gutes Stück Weg vor uns, denn das Verfassungsgericht stellt absolut zu Recht fest, dass dem Infektionsschutz auch weiterhin eine große Bedeutung beizumessen ist.»

Das Landesverfassungsgericht hatte nach einem Eilantrag der AfD-Landtagsfraktion am Mittwochabend seine Entscheidung bekannt gegeben, dass Bürger die Maskenpflicht wegen des Infektionsschutzes vorläufig hinnehmen müssen. Versammlungen mit mehr als 150 Teilnehmern seien dagegen grundsätzlich wieder zulässig, benötigen aber eine Genehmigung. Bislang konnten nur Versammlungen unter freiem Himmel mit bis zu 150 Teilnehmern genehmigt werden.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

