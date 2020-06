Vogel: Skeptisch bei Oderausbau auf polnischer Seite

Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Bündnis 90/Grüne) sieht den von polnischer Seite geplanten Oderausbau skeptisch. Nach intensiver Prüfung sprechen zu erwartende gravierende Auswirkungen auf den Natur- und Wasserhaushalt gegen das Projekt, sagte Vogel am Mittwoch im Landtagsausschuss für Landwirtschaft und Umweltschutz. Auch für den Hochwasserschutz in Brandenburg sei das Vorhaben nicht geeignet. Der Ansicht sei auch das Bundesumweltministerium, betonte der Minister.

