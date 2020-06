Netzhoppers verpflichten kanadischen Nationalspieler

Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee hat den kanadischen Nationalspieler Byron Keturakis als neuen Zuspieler verpflichtet. Das gab der Verein am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt. Der 24-Jährige stammt aus Vancouver, hat aber bei Norbonne Volley in der französischen A-Liga schon Erfahrungen im europäischen Volleyball sammeln können.

© dpa

Keturakis soll bei den Netzhoppers auf der Zuspielerposition seinen Landsmann Luke Herr ersetzen, der sich nach drei Jahren Vereinszugehörigkeit für einen Wechsel zum niederländischen Erstligisten Lycurgus Groningen entschieden hat. «Ich weiß, dass vom Zuspiel sehr viel abhängt und möchte den Angreifern helfen, so effektiv wie möglich zu sein», erklärte der neue Mann bei seiner Vertragsunterzeichnung.

Keturakis, 2,00 Meter groß, bestritt bereits 17 Länderspiele für Kanada. Er ist nunmehr der vierte Neuzugang bei den Netzhoppers für die kommende Saison. Zuvor hatte der Club bereits Mittelblocker Yannick Goralik (Bühl), Diagonalangreifer Johannes Mönnich (Rottenburg) sowie als zweiten Libero Levin Gust (VC Amstetten/Österreich) verpflichtet.

© Antje Kraschinski/Berlinonline Tipp: Urlaub in Brandenburg Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr