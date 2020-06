Regierung will Kinderbetreuung in den Sommerferien anbieten

Die rot-schwarz-grüne Brandenburger Landesregierung will für Familien mit Kindern in den Sommerferien ein Betreuungsangebot schaffen. In Zusammenarbeit mit Jugendherbergen und anderen Einrichtungen solle es ein- bis zweiwöchige Angebote geben, sagte SPD-Fraktionschef Erik Stohn am Dienstag nach der Fraktionssitzung. Diese Maßnahmen müssten nicht nur pädagogisch ausgerichtet sein, meinte er. «Das wird ein Angebot an Familien, die viele Wochen lang Beruf und Kinderbetreuung unter einen Hut bringen mussten», sagte Stohn. «Wir haben an vielen Stellen die Wirtschaft hochgefahren und müssen jetzt bei der Kinderbetreuung nachziehen.»

Nach Absprachen mit Vertretern der Kommunen wolle die Landesregierung dazu in dieser oder in der kommenden Woche ein Konzept vorlegen, sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Dies seien aber keine Unterrichts-, sondern «eher Freizeitangebote» betonte sie. Zu den Kosten äußerte sich Ernst noch nicht. Die Sommerferien beginnen in Brandenburg am 25. Juni.

