Umweltverbände fordern mehr Einsatz zum Schutz der Oder

Nach der Entscheidung Polens über einen Ausbau der Oder haben deutsche und polnische Umweltverbände Bund und Land Brandenburg aufgefordert, mehr für den Schutz des Grenzflusses zu tun. «Naturschutz und Hochwasserschutz müssen Hand in Hand gehen. Dies ist an der Oder nicht der Fall», erklärte der Vorsitzende des BUND Brandenburg, Carsten Preuß. Die Umweltschützer forderten in einer gemeinsamen Erklärung vom Montag von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), als Koordinator für die deutsch-polnische Zusammenarbeit die Oder besser zu schützen.

© dpa

Zudem warfen sie den Verantwortlichen eine unentschlossene Haltung zur Entscheidung der polnischen Behörden vor. Der Oderausbau soll demnach gewährleisten, dass künftig Hochwasser besser abfließen kann. Darüber hinaus soll der deutsch-polnischen Eisbrecherflotte der Einsatz erleichtert werden. Die Umweltschützer beidseits der Oder sehen in der Umsetzung dieses Abkommens eine Gefahr für Hochwasserschutz und Umwelt.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr