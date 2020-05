AfD Brandenburg hält an Parteitag fest: Rauswurf von Kalbitz

Die Brandenburger AfD dringt weiter auf einen Sonderparteitag zur Klärung des Rauswurfs ihres bisherigen Landeschefs Andreas Kalbitz, will aber erst den Rechtsstreit darüber abwarten. «Herr Meuthen muss früher oder später Rede und Antwort stehen», sagte der kommissarische AfD-Landesvorsitzende Daniel Freiherr von Lützow am Donnerstag mit Blick auf Parteichef Jörg Meuthen.

Der AfD-Bundesvorstand hatte Kalbitz' Mitgliedschaft mit Mehrheitsbeschluss für nichtig erklärt. Er gab als Grund an, dieser habe bei seinem Eintritt in die Partei eine frühere Mitgliedschaft in der inzwischen verbotenen rechtsextremen «Heimattreuen Deutschen Jugend» (HDJ) und bei den Republikanern nicht angegeben.