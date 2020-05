Verfolgungsjagd auf Autobahn: Brandenburger vor Gericht

Nach einer wilden Verfolgungsjagd über mehr als 100 Kilometer auf der Autobahn 4 muss sich seit Donnerstag ein 37-Jähriger aus Brandenburg vor dem Landgericht Gera in Thüringen verantworten. Laut Anklage hatte der Mann als gestohlen gemeldete Kennzeichen an seinen abgemeldeten Wagen montiert und war damit im Januar 2017 einer Streife der Autobahnpolizei nahe Eisenach aufgefallen.

Statt anzuhalten ergriff er die Flucht, überholte mehrere Autos rechts, rammte zwei Streifenwagen und durchbrach eine Sperre am Jenaer Lobdeburg-Tunnel. Mit der Flucht wollte der Mann nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft andere Straftaten verdecken. So habe er Drogen und drei Signalpistolen sowie Munition illegal im Auto gehabt.

Die Anklage lautet unter anderem auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Dafür sieht das Gesetz bis zu fünf Jahre Haft vor. Der Mann kündigte an, sich zu den Vorwürfen äußern zu wollen. Allerdings zog sich die 3. Strafkammer zunächst mit dem Anwalt des 37-Jährigen und dem Staatsanwalt zu einem Rechtsgespräch zurück.

