«Insektensommer»: Nabu ruft zum Zählen der Sechsbeiner auf

Blutzikade, Hummel, Marienkäfer und Co: Welchen Sechsbeinern gefällt es in Brandenburg besonders gut? Das möchte der brandenburgische Naturschutzbund (Nabu) herausfinden und ruft Brandenburger dazu auf, Insekten zu zählen und zu melden. Ab Freitag beginnt die erste Zählphase und dauert bis zum 7. Juni. Eine zweite Runde soll es vom 31. Juli bis zum 9. August geben. Deutschlandweit veranstaltet der Nabu Bundesverband diese Aktion.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr