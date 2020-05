Potsdams Oberbürgermeister vorerst in freiwilliger Isolation

Wegen eines Corona-Verdachtsfalls in seinem Umfeld hat sich der Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) vorübergehend in freiwillige Isolation begeben. Das sei in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt entschieden worden, bis der Verdacht geklärt sei, teilte ein Sprecher der Stadt am Mittwochabend mit. Er bestätigte damit einen Bericht der «Märkischen Allgemeinen Zeitung», auch die «Potsdamer Neuesten Nachrichten» hatten berichtet.

© dpa

