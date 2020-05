Zehn bestätigte Corona-Neuinfektionen in Brandenburg

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bleibt in Brandenburg weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Von Dienstag bis Mittwochmorgen wurden zehn neue Fälle im Land registriert, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. An den Vortagen hatte es acht neue Infektionen beziehungsweise einen neuen Fall gegeben. In sieben von 18 Landkreisen und kreisfreien Städten gab es in den vergangenen sieben Tagen keine Neuinfektionen.

Seit Anfang März sind 3256 Covid-19-Patienten gemeldet worden, derzeit liegt die Zahl der aktiv Erkrankten bei rund 140. Davon werden 43 Patienten stationär in Krankenhäusern behandelt und von diesen wiederum 8 intensivmedizinisch beatmet.

Während in Potsdam bisher 631 und im Kreis Potsdam-Mittelmark 538 Covid-19-Patienten gezählt wurden, hat die Prignitz nur 25 und Frankfurt (Oder) 29 Fälle. Die Zahl der gestorbenen Corona-Patienten korrigierte das Ministerium auf 169. Am Vortag hatte es zunächst 170 Todesfälle gemeldet. Dies sei nach einer Überprüfung des Wohnorts von Verstorbenen berichtigt worden, erläuterte Ministeriumssprecher Gabriel Hesse. Als genesen gelten in Brandenburg rund 2960 Menschen, zehn mehr als am Montag.

