Re-Start für Turbine Potsdam am 30. Mai in Freiburg

13 Wochen nach dem letzten Punktspiel nimmt Turbine Potsdam am 30. Mai mit einem Auswärtsspiel beim SC Freiburg wieder den Spielbetrieb in der Frauenfußball-Bundesliga auf. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bekannt. Turbine bestritt in der wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochenen Saison die bislang letzte Partie am 28. Februar gegen die SGS Essen (1:0). Insgesamt stehen noch sechs Spieltage aus. Die weiteren Begegnungen von Potsdam sind für den 7. Juni gegen den FC Bayern, am 14. Juni in Leverkusen, am 17. Juni gegen Sand, am 21. Juni in Duisburg und abschließend am 28. Juni gegen Hoffenheim angesetzt.

Auch der DFB-Pokal soll ab dem 2./3. Juni fortgesetzt werden. Im Viertelfinale trifft Potsdam im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion auf die SGS Essen. Das Halbfinale ist für den 10./11. Juni geplant, das Finale soll am 4. Juli stattfinden.

