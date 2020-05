BER-Sonderausschuss tagt zu finanzieller Situation

Der BER-Sonderausschuss des Brandenburger Landtags berät am Montag über den Bauzustand des Flughafens und die finanzielle Situation der Flughafengesellschaft (FBB). Auf Antrag der AfD-Fraktion sollen Experten zu einer Studie zur Finanzsituation der FBB Stellung nehmen. Zudem soll der Sachstand im Schallschutzprogramm erörtert werden.

