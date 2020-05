Zwei Tote in Wohnung in Wittenberge entdeckt

Zwei tote Männer sind am Donnerstagnachmittag in einer Wohnung in Wittenberge (Landkreis Prignitz) entdeckt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen müsse von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden, sagte Dörte Röhrs, Sprecherin der Polizeidirektion Nord. Nähere Angaben wurden nicht gemacht. Die Identität der Toten sei noch unklar. Ein Zeuge, der einen Schlüssel zu der Wohnung hat, fand die Leichen und alarmierte die Behörden. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen.

