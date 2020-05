Sonderausstellung zeigt Park Branitz nach dem Krieg

Eine Sonderausstellung mit Open-Air Standorten im Branitzer Park zeigt ab dem 8. Mai das Schicksal des Erbes von Fürst Pückler nach dem Krieg. Die Ausstellung «Branitz 1945» berichtet im Marstall, im Besucherzentrum und an sieben Stellen im Park von Krieg, Zerstörung und Vertreibung der gräflichen Familie von Pückler, wie die Stiftung Fürst-Pückler-Museum Schloss und Park Branitz mitteilte.

Im Mittelpunkt der Schau steht die Pückler-Familie, die seit 1696 in Branitz ansässig war und Park und Schloss durch den Krieg rettete. Warum der Branitzer Park nicht wie zahlreiche andere Gelände nach dem Krieg der Bodenreform zum Opfer fiel, erzählt diese Ausstellung. Kuratorin Simone Neuhäuser verriet vorab, dass unter anderem das Engagement der Stadt Cottbus und der Ruf des Fürsten dafür verantwortlich war. «Der Mythos vom liberalen Fürsten Pückler, der den Park für die Bevölkerung angelegt hat, war nach dem Krieg eine wesentliche Grundlage für den Erhalt der Anlage», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Bereits ab dem Jahr 1946 stand für die Stadt Cottbus fest, dass das Schloss ein Museum werden wird.

Vorgestellt werden in der Schau auch Familienmitglieder und deren Geschichten, sowohl «zu Hause in Branitz» als auch im Krieg und deren Nähe zu Mitgliedern des Deutschen Widerstands gegen Hitler. Zudem werden Stücke aus dem Erbe gezeigt, die - heute teilweise in ganz Europa verstreut - auch den Weg zurück nach Branitz gefunden haben, darunter die Pückler-Callenberg-Bibliothek.