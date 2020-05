Rehakliniken: Erste Ausgleichszahlungen überwiesen

Stationäre Vorsorge- und Reha-Kliniken in Brandenburg und Berlin haben erste Ausgleichszahlungen für Einbußen durch die Corona-Krise bekommen. Rund 1,3 Millionen Euro seien bereits überwiesen worden, teilten das Brandenburger Gesundheitsministerium und die AOK Nordost am Mittwoch gemeinsam mit. Weil Betten nicht so wie in normalen Zeiten belegt werden können, haben demnach auch die Rehakliniken Einnahmeausfälle. Insgesamt 26 Einrichtungen in den beiden Ländern können den Angaben nach ihre Belegungsverluste melden. Die Mittel für die Ausgleichszahlungen kommen aus dem Gesundheitsfonds. Die AOK Nordost ist von Brandenburg und Berlin mit der Abwicklung der Zahlungen beauftragt.

© dpa

© Drobot Dean - stock.adobe.com Berlin-Mail für Individualisten Zeig, dass Du Berliner bist und sichere Dir Deinen.Namen@Berlin.de als E-Mail-Adresse. Die sichere und zuverlässige Berlin-Mail bietet alles, was Du für den Alltag im Internet brauchst. mehr