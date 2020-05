Minikonzerte: Aktion des Brandenburgischen Staatsorchesters

Nach rund achtwöchiger Pause ist das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt zum ersten Mal wieder live aufgetreten. Unter dem Motto «Musik verbindet trotz Abstandsgebot» starteten die Musiker eine Open-Air-Auftrittsreihe in Frankfurt (Oder), wie eine Sprecherin des Orchesters am Montag sagte. «Vier bis sechs Musikanten werden in dieser Woche einmal täglich vor verschiedenen Seniorenheimen spielen», sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung Frankfurt (Oder). «Ab nächster Woche sind zwei 20-minütige Auftritte täglich vor verschiedenen Einrichtungen wie Pflegeheimen und Kitas geplant.»

© dpa

Das Staatsorchester hatte alle geplanten Konzerte wegen der Corona-Krise bis auf weiteres abgesagt. Nach Angaben der Stadtverwaltung soll die Aktion nun dabei helfen, die Bürger von den Einschränkungen der Corona-Krise abzulenken. Das Interesse der Einrichtungen sei so groß, dass bereits Konzerttermine bis in den Juni geplant sind. Dabei gebe es keinen öffentlichen Plan für die Auftritte, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Die Bewohner der Heime und die Kita-Kinder können demnach aus geöffneten Fenstern, von Balkonen und Terrassen aus zuhören.