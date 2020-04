Woidke: Corona-Krise zeigt Wert von Zusammenhalt

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat angesichts der Corona-Krise zum 1. Mai an die Solidarität und den Zusammenhalt der Menschen appelliert. Gerade in Krisenzeiten komme es darauf an, betonte Woidke am Mittwoch zum diesjährigen Feiertag. «Der Wert von bisher nicht immer ausreichend geschätzten und bezahlten Tätigkeiten hat sich in den zurückliegenden Wochen nachdrücklich ins öffentliche Bewusstsein geschoben», betonte der Ministerpräsident.

© dpa

Nach der Krise werde sich zeigen, ob den heutigen «Heldinnen und Helden des Alltags» zum Beispiel in Kliniken und Pflegeeinrichtungen auch dauerhaft die nötige gesellschaftliche und finanzielle Wertschätzung entgegengebracht werde. Dazu sei die Einsicht aller notwendig, dass harte und für die Gesellschaft unabdingbare Arbeit auch anständig bezahlt werden müsse.

Am Ende werde sich Solidarität auch darin äußern, ob alle bereit seien, dafür einen höheren Preis zu zahlen, so Woidke. In diesem Jahr sei der 1. Mai ein guter Anlass, über die Werte, die die demokratische Gesellschaft und die soziale Marktwirtschaft zusammenhalten, neu nachzudenken. Das diesjährige Motto des Deutschen Gewerkschaftsbundes lautet «Solidarisch ist man nicht alleine».