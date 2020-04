Fürst Pücklers ehemaliges Domizil, das Schloss Branitz, öffnet am 1. Mai wieder seine Türen für die Besucher - unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln. Das teilte die Stiftung Fürst-Pückler-Museum Schloss und Park Branitz am Mittwoch mit. Auch das Besucherzentrum sei dann wieder offen.

Allerdings könnten Gruppenführungen sowie Kutsch- und Gondelfahrten wegen der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen in der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Auch müssen sämtliche Veranstaltungen voraussichtlich bis 31. August 2020 ausfallen.

Für das beliebte Gartenfestival wird den Angaben zufolge gegenwärtig mit der Stadt Cottbus eine deutlich verkleinerte Variante als reiner Pflanzen-Markt geprüft. Zudem werde die Sonderausstellung «Branitz 1945. Das fürstliche Erbe in der Stunde Null» planmäßig am 8. Mai 2020 im Marstall, Besucherzentrum und Branitzer Park öffnen.

Schloss Branitz war der Alterssitz von Hermann Fürst von Pückler-Muskau (1785-1871). Dort fand er auch seine letzte Ruhestätte in einer Erdpyramide in einem See.