Gedenkstätten erinnern digital an 75 Jahre KZ-Befreiung

Die Gedenkveranstaltungen zum 75. Jahrestag der Befreiung der NS-Konzentrationslager in Brandenburg werden wegen der Corona-Pandemie ins Internet verlagert. Ursprünglich sollten rund 60 Überlebende zu den Veranstaltungen anreisen. Ihre Eindrücke und Schilderungen sollen nun stattdessen am Sonntag bei einem «Virtuellen 75. Jahrestag» auf den Social-Media-Kanälen der Gedenkstättenstiftung sowie unter «stiftung-bg.de» zu sehen sein.

Im KZ Sachsenhausen befreiten sowjetische und polnische Soldaten am 22. und 23. April 1945 rund 3000 von der SS zurück gelassene Häftlinge. Im KZ Ravensbrück wurden am 30. April 1945 rund 2000 Häftlinge von der Roten Armee befreit, im Zuchthaus Brandenburg-Görden am 27. April 1945 mehr als 3000 Gefangene. Zehntausende waren zuvor auf Todesmärsche geschickt worden.