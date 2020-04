Unverbesserliche: Nun drohen Bußgeldbescheide

Einmal ertappt und nicht begriffen: Innerhalb von gut drei Stunden mussten in einer Kneipe in Wittenberge (Landkreis Prignitz) zweimal Zusammenkünfte von der Polizei aufgelöst werden. Zunächst habe ein Anwohner am Samstagabend laute Musik aus der Gaststube gemeldet, die wegen der Corona-Beschränkungen geschlossen sein muss, sagte Torsten Herbst, Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums, am Sonntag auf Anfrage. Den neun Anwesenden seien Platzverweise erteilt worden, denen sie nachkamen. Bei einer späteren Streife sei den Beamten wieder laute Musik aufgefallen: Vier Personen saßen erneut in den Räumen zusammen, darunter zwei, die die Beamten bereits kannten. Der wiederholte Verstoß gegen die Corona-Regelungen wurde nun als Ordnungswidrigkeit angezeigt und dem Ordnungsamt übermittelt.

© dpa