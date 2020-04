Netzhoppers wollen Volleyball-Lizenz für 2020/21 beantragen

Die Netzhoppers KW-Bestensee ziehen einen Rückzug aus der Volleyball-Bundesliga wegen der Corona-Krise und ausbleibender Sponsorengelder derzeit nicht in Betracht. «Unsere Planungen sind darauf ausgerichtet, dass wir bei der wirtschaftlichen Lizenzierung am 1. Juni dabei sind», sagte Manager Arvid Kinder der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Was die finanziellen und personellen Planungen für die Saison 2020/21 angeht, sieht Kinder allerdings «im Moment in der ganzen Bundesliga alles so ein bisschen auf Stillstand geschaltet».

Die Netzhoppers gehörten in der vergangenen Saison mit einem Etat von geschätzt rund 400.000 Euro zu den weniger finanzkräftigen Vereinen der Bundesliga. Das Schicksal des TV Rottenburg, der in der vergangenen Woche wegen fehlender wirtschaftlicher Perspektive seinen Rückzug aus dem Oberhaus bekanntgegeben hatte, soll den Brandenburgern jedoch erspart bleiben.

Die Netzhoppers waren Tabellensiebter, als die Bundesliga-Saison wegen der Coronavirus-Pandemie kurz vor Beginn der Playoffs abgebrochen wurde. Im Kader standen fast durchweg Spieler, deren Verträge mit Saisonschluss ausliefen, darunter auch die der Leistungsträger Casey Schouten, Luke Herr und Dirk Westphal. Verträge über das Saisonende hinaus haben nur Libero Kamil Ratajczak sowie der zweite Zuspieler Adrian Klooss und Außenangreifer Jan Jalowietzki.

Kümmern müssen sich die Netzhoppers für die nächste Saison auch um einen neuen Cheftrainer, da der bisherige Coach Mirko Culic künftig im Management arbeiten wird.