Boote zerstört: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

In Rheinsberg sind durch ein Feuer mehrere Boote zerstört worden. Zeugen hatten nach Polizeiangaben am Samstag beobachtet, wie zwei Jugendliche unweit eines Restaurants mit Bootsanleger einen Holzstapel in Brand setzten. Durch das Feuer brannten ein Kanu, ein Motorboot und zwei Ruderboote ab. Die Polizei nahm die Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern auf. Auch ein Hubschrauber und eine Drohne kamen zum Einsatz, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte. Zwei Jugendliche im Alter von 18 und 20 Jahren wurden nach der Beschreibung einer Zeugin gefasst und vernommen. Sie verweigerten die Aussage und wurden wieder entlassen. Die Ermittlungen der Polizei gehen weiter.

