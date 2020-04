Meuthen bringt die AfD in Wallung

Mit seinen Gedankenspielen zu einer möglichen Teilung der Partei hat AfD-Chef Jörg Meuthen Spitzenpolitiker vor den Kopf gestoßen. Der Co-Parteivorsitzende Tino Chrupalla sagte am Donnerstag, er sei von Meuthens Vorstoß «einigermaßen überrascht und menschlich enttäuscht». Für ihn selbst stehe die Einheit der Partei nicht zur Debatte. Wer eine Diskussion über die Zukunft der AfD anstoßen wolle, müsse dies zudem in den Parteigremien tun und nicht öffentlich.

Meuthen hatte am Mittwoch angeregt, «ergebnisoffen» darüber zu sprechen, ob angesichts großer ideologischer Differenzen nicht eine Teilung der Partei in einen «freiheitlich-konservativen» und einen «sozialpatriotischen» Flügel besser wäre. «Wir sollten in Ruhe darüber diskutieren, aber dann auch bis Ende des Jahres zu einer Entscheidung kommen», sagte der Parteivorsitzende am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Höcke schrieb: «Die Diskussion über die Spaltung unserer Partei in eine West- und eine Ost-AfD, in eine Flügel- und Nicht-Flügel-AfD ist überflüssig.» Die AfD sei die politische Kraft, die sich der Einheit Deutschlands verpflichtet sehe. Das Abspalten «von relevanten Gruppen oder gar die Spaltung der Partei» wären ein Zeichen des Scheiterns, erklärte Höcke. Er sei der festen Überzeugung, «dass eine überwältigende Mehrheit unserer 35 000 Mitglieder diese Ideen ablehnt».

Es gibt aber auch Zuspruch für Meuthen - bisher allerdings meist nur hinter vorgehaltener Hand. Mit seinem «Denkanstoß» hatte Meuthen schon am Mittwoch für erhebliche Unruhe in der Partei gesorgt. «Nach meiner Einschätzung sind beide Gruppierungen in der Partei eindeutig stark genug, eigenständig bestehen zu können, zumal dies erhebliche zusätzliche Wählergruppen anders als bisher erreichbar machte», legte er am Donnerstag auf seiner Facebookseite nach. Es sei deshalb an der Zeit, über eine einvernehmliche Trennung nachzudenken.