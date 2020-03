Handel ruft Supermarktkunden zum Mundschutz-Tragen auf

In der Corona-Krise ruft der Einzelhandel in Berlin und Brandenburg die Kunden von Supermärkten dazu auf, beim Einkaufen einen Mundschutz zu tragen. «Je mehr Leute ihn freiwillig tragen, desto mehr schützen sie andere», sagte Verbands-Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen. «Wir freuen uns auch über ein Lächeln hinterm Mundschutz.»

Noch immer gibt es in der Region nach seinen Angaben Hamsterkäufe, etwa bei Toilettenpapier. Aber es gelinge den Händlern, nicht mehr so viele Lücken in den Regalen entstehen zu lassen. «Die Lage beruhigt sich», sagte Busch-Petersen. «Der Lebensmitteleinzelhandel arbeitet aber am Anschlag.»