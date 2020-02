Premiere für «Antifaust» am Staatstheater Cottbus

Nach dem «Faust» ist vor dem «Antifaust»: Das Staatstheater Cottbus setzt sich drei Monate nach dem Abschluss der Arbeit an seiner «Faust»-Inszenierung auf ganz andere Weise mit Goethes Klassiker auseinander. Die Theater-Installation «Antifaust» feiert unter der Regie von Jo Fabian an diesem Samstag (29. Februar) Premiere an dem Haus. Die Beschäftigung mit dem berühmten Stoff habe Fabian und sein Ensemble zu einem «außergewöhnlichen «Faust»-Kommentar» unter Mitwirkung von Musikern und Videokünstlern inspiriert, teilte die Bühne mit.

© dpa

«Selten nur nutzt das Theater die Möglichkeit, einen Kommentar in künstlerischer Form zu einer abgeschlossenen dramatischen Arbeit vorzulegen», erläutert Regisseur Fabian auf der Internetseite des Theaters. «Das wird hier der Fall sein.» Man möge sich fragen, was ein «Antifaust» denn wäre und was die Antithese zu Faust sein könne. «Nun eben, diese Frage zu stellen und aufrechtzuerhalten, ist die Idee des «Antifaust»». Er knüpfe damit an frühere Arbeiten im Installationsbereich an, die ohne dramatische Vorlage lediglich konsequent einem Gedanken folgten.

Die Produktion soll zusammen mit Fabians «Faust»-Inszenierung, die Ende November Premiere hatte, ein Doppelprojekt bilden. Im April und im Juni dieses Jahres gebe es die Möglichkeit, zuerst «Faust» und dann «Antifaust» an aufeinander folgenden Tagen zu erleben, berichtete das Theater. Für Fabian ist die 135-minütige Inszenierung ohne Pause im Großen Haus die letzte Inszenierung als Schauspieldirektor des Theaters.