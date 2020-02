Landtagsmehrheit will Konsequenzen von Vizepräsident

Die Mehrheit des Brandenburger Landtags hat Vizepräsident Andreas Galau (AfD) nach seinem vom Verfassungsgericht gekippten Veto einer Aktuellen Stunde über Rechtsterror indirekt den Rücktritt nahegelegt. «Der Landtag missbilligt das Verhalten des Vizepräsidenten Andreas Galau und fordert ihn auf, persönliche Konsequenzen zu ziehen», heißt es in dem Entschließungsantrag von SPD, CDU, Grünen sowie den oppositionellen Linken und Freien Wählern vom Donnerstag. «Polarisierung, Hetze und Populismus sind eine wesentliche Ursache für steigende Gewaltbereitschaft.»

© dpa

Erst das Verfassungsgericht Brandenburg sorgte dafür, dass die kurzfristig von der CDU beantragte Aktuelle Stunde zum Thema «Walter Lübcke, Halle, Hanau - Wehrhafte Demokratie in der Pflicht» nach dem Anschlag in Hanau zugelassen wurde. Landtags-Vizepräsident Galau hatte sie abgelehnt, weil er keinen Bezug zu Brandenburg sah und eine politische Instrumentalisierung der Anschlagsopfer fürchtete. Präsidentin Ulrike Liedtke musste den Antrag daraufhin ablehnen - sie muss einvernehmlich mit dem Vizepräsidenten entscheiden. Das Gericht entschied, dass der CDU-Antrag hätte zugelassen werden müssen, weil es nur ein Recht auf Prüfung von Formalitäten und Aktualität gebe.

In einer lebhaften Debatte warfen die fünf übrigen Fraktionen der AfD eine Mitschuld für Hass, Hetze und rassistische Gewalttaten vor. «Ich setze mir persönlich die Aufgabe, Ihren Wählerinnen und Wählern zu zeigen, wer Sie wirklich sind und was hinter Ihnen steckt», sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) an die AfD gerichtet. Er rief alle Brandenburger dazu auf, gegen Rechtsextremismus vorzugehen. «Das ist unser aller Auftrag, Rechtsextremismus zu bekämpfen, Hass zu bekämpfen, Hetze zu bekämpfen.» Dies habe viel zu oft auch in Brandenburg zu Gewalt und viel zu oft auch zu Todesopfern geführt.

Innenminister Michael Stübgen (CDU) wies auf rechtsradikale Stimmungsmache hin. «Natürlich trägt die AfD mit ihrer zunehmenden Radikalisierung einen Anteil daran.» SPD-Fraktionschef Erik Stohn bezeichnete die AfD als «Gefahr für Deutschland». «Sie, meine Damen und Herren von der AfD, bereiten den Boden, auf dem Gewalt gedeiht, in Kassel, in Hanau, in Halle und in den anderen Orten», sagte Stohn. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Jan Redmann sagte: «Worte sind Taten. (...) Gezielt sorgen Sie von der AfD für ein Klima des Hasses.»

Linksfraktionschef Sebastian Walter warf der AfD vor: «Sie sind die Brandbeschleuniger.» Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Benjamin Raschke sagte an die Adresse der AfD: «Sie wollen, dass gerade die sich fürchten, die nicht in ihr rassistisches und faschistisches Weltbild passen.»

Die AfD-Fraktion wies die Vorwürfe zurück und warf den anderen Parteien vor, Rechts mit Rechtsextremismus gleichzusetzen. «Sie konstruieren Sündenböcke für ihr politisches Versagen», sagte Kalbitz. Die meisten anderen Fraktionen schlügen auf die AfD als politischen Konkurrenten ein. «Was bleibt, darüber müssen wir reden, ist die Polarisierung der Gesellschaft», sagte Kalbitz. «Dass gegen Extremismus und Terrorgefahr jeglicher Couleur vorgegangen werden muss, das ist klar, dazu stehen wir uneingeschränkt.»

Kalbitz erhielt einen Ordnungsruf von Landtagspräsidentin Liedtke, weil er Linksfraktionschef Walter mit Blick auf Vorwürfe gegen sich einen Lügner nannte. Kalbitz wiederholte dies danach noch einmal. AfD-Fraktionsvizechefin Birgit Bessin stellte in Zweifel, ob die Landtagspräsidentin neutral in der Debatte sei. Sie bezeichnete außerdem mehrere Redner für deren Äußerungen als Lügner.

Im Titel der Aktuellen Stunde hatte die CDU mehrere Ereignisse aufgelistet. Ein Deutscher hatte in Hanau in der vergangenen Woche neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte er eine rassistische Gesinnung und war psychisch krank. Im Oktober 2019 wollte ein rechtsextrem und antisemitisch motivierter Deutscher die Synagoge in Halle stürmen, was eine Holztür verhinderte. Er erschoss danach zwei Unbeteiligte. Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke (CDU) wurde im Juni 2019 erschossen, der Generalbundesanwalt geht von einem rechtsextremen Hintergrund aus.