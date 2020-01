Cyberattacke auf Potsdam? Verwaltungsserver abgeschaltet

Die Stadt Potsdam ist bis auf weiteres nicht per E-Mail erreichbar. «Wir haben unsere Systeme aus Sicherheitsgründen offline gestellt, weil wir von einer illegalen Cyberattacke ausgehen müssen», sagte Oberbürgermeister Mike Schubert am Mittwochabend. In den vergangenen 48 Stunden seien bei den Netzzugängen der brandenburgischen Landeshauptstadt «zahlreiche Ungereimtheiten» festgestellt worden, hieß es weiter. IT-Spezialisten seien dabei, das Problem zu beheben. Die Verwaltung könne derzeit allerdings keine E-Mails senden oder empfangen, auch Software könne nur eingeschränkt genutzt werden. So seien An- und Ummeldungen oder Anträge von Ausweisen und Pässen derzeit nicht möglich. Die Telefone funktionierten aber.

© dpa