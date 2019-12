Verschwundenes Mädchen: Prozess gegen 58-Jährigen

Wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs und Entführung beginnt in der kommenden Woche (19. Dezember 2019) der Prozess gegen einen 58-Jährigen am Landgericht Potsdam.

Der Angeklagte soll am 15. Mai 2019 ein heute siebenjähriges Mädchen aus einem Möbelhaus entführt, in seiner Wohnung festgehalten und sexuell missbraucht haben. Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat den Mann wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern, Freiheitsberaubung und Entziehung Minderjähriger angeklagt, wie das Landgericht am 10. Dezember auf Nachfrage mitteilte. Das Gericht hat sieben Verhandlungstage angesetzt. Zuvor hatte der RBB über den Prozesstermin berichtet.