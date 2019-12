Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Stahnsdorfer Bürgermeister fordert Erlaubnis der Bogenjagd

Nach einem tödlichen Angriff von Wildschweinen auf die Hündin einer Familie in Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) hat Bürgermeister Bernd Albers (Freie Wähler) erneut die Zulassung der Bogenjagd in der Gemeinde gefordert. Sechs bis acht Wildschweine hätten die Hündin am Dienstag auf dem Grundstück der Familie angegriffen und getötet, teilte die Gemeinde am Donnerstag mit. Damit sei erstmals in Stahnsdorf ein Lebewesen von Wildschweinen getötet worden.

«Jetzt müssen endlich alle denkbaren Jagdmethoden zurReduzierung der Wildschweinpopulation zugelassen werden», forderte Albers. Umweltminister Axel Vogel (Grüne) müsse unverzüglich die Bogenjagd genehmigen. «Es kann nicht sein, dass unsere Haustiere gefährdet werden, wenn Rotten von Schwarzwild unbehelligt durch Städte und Gemeinden ziehen», sagte Albers.

Rotten von Wildschweinen sorgen in Stahnsdorf immer wieder für Ärger. Die Bogenjagd war als Alternative zur Jagd mit dem Gewehr in dem dicht besiedelten Gebiet ins Auge gefasst worden. Das Umweltministerium hatte im Juni das Pilotprojekt für eine mögliche Bogenjagd allerdings gestoppt, weil sich keine wissenschaftliche Einrichtung fand, die dies begleiten wollte. Derzeit wird von bis zu 100 Tieren ausgegangen, die durch den Ort ziehen.