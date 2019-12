Wohnungsmarkt in Brandenburg weiter entspannt

Die Wohnraumsituation in Brandenburg ist trotz des stetigen Zuzugs von Menschen aus Berlin vergleichsweise entspannt.

Im vergangenen Jahr kamen Daten des Statistischen Landesamts zufolge 1057 Wohnungen auf 1000 Haushalte. Das waren elf Wohnungen mehr als noch 2015 und sogar 27 Wohnungen mehr als im Jahr 2011, wie die Statistiker am Mittwoch (4. Dezember 2019) in Berlin mitteilten. «Es gab in Brandenburg einen kontinuierlich hohen Wohnungsbau», sagte Landesamt-Vorstand Jörg Fidorra. «Die Mieterhöhungen fielen moderat aus.»