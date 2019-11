Teilhabegesetz soll Integration Behinderter verbessern

Mit Beginn des kommenden Jahres kommt die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen einen wichtigen Schritt voran. Im Kern geht es dabei um einen Systemwechsel vom bisherigen Fürsorgeprinzip zu einem Teilhaberecht, das sich auf die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen fokussiert. Damit sollen die Selbstbestimmung von Menschen mit einem Handicap gestärkt, ihre umfassende Beteiligung am gesellschaftlichen Leben gesichert und ihre Vermittlungschancen in den ersten Arbeitsmarkt verbessert werden.

In Brandenburg gibt es etwa 450 000 Behinderte, darunter 325 000 Schwerbehinderte. Ihnen bieten derzeit 29 Stellen eine ergänzende unabhängige Teilhabeberatung an, wie das Sozialministerium in Potsdam auf eine Anfrage der Linke-Landtagsfraktion mitteilte. Die überwiegende Zahl der vom Bund geförderten Beratungsstellen befinden sich in der Hand von Selbsthilfeorganisationen.