Medizinprodukte könnten auch in Brandenburg knapp werden

Wegen einer EU-Verordnung, die ab Mai 2020 schärfere Kontrollen bei Medizinprodukten vorschreibt, könnte es auch in Brandenburg zu Versorgungsengpässen kommen. Wie das Gesundheitsministerium in Potsdam auf eine Anfrage der AfD im Landtag mitteilte, sehen Branchenvertreter bundes- und europaweit Schwierigkeiten, die ab 26. Mai greifenden neuen Vorschriften fristgerecht umzusetzen. Damit sollen Qualität und Sicherheit von Medizinprodukten, wie Verbandsmaterial, Rollstühle, Herzschrittmacher oder Röntgengeräte, die sich bereits auf dem Markt befinden oder vor ihrer Neuzulassung stehen, strenger kontrolliert werden.

Die neue Verordnung war mit einer zweijährigen Übergangsfrist bereits am 25. Mai 2017 in Kraft getreten. Ein Anlass für die verschärften Regeln war der Brustimplantate-Skandal in Frankreich, bei dem ein Hersteller minderwertiges Material verwendet hatte. Die Implantate hatten bei Frauen auch in Deutschland zum Teil schwere Schäden verursacht.