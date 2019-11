Steiniges Bodenmaterial in herrenlosen Plastiktüten

Bei dem Inhalt der herrenlosen Plastiktüten, die vor gut einer Woche zu einer mehrstündigen Sperrung der Innenstadt von Luckau (Dahme-Spreewald) geführt hatten, handelt es sich um ein steiniges Bodensubstrat. «Wir können erstmal Entwarnung geben», sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag der dpa. Das Substrat werde bei der Gartenbepflanzung eingesetzt. Nun solle geklärt werden, ob jemand gezielt für Verunsicherung und Angst sorgen wollte. «Die Frage ist, ob die Tüten aus Sorglosigkeit dort stehen gelassen wurden oder aus einer bestimmten Motivation heraus«, sagte die Sprecherin.

Am 26. Oktober war die Polizei auf die herrenlosen Tüten in der Luckauer Innenstadt hingewiesen worden. Ein Teil des Zentrums wurde daraufhin für mehrere Stunden abgesperrt. Eine erste Untersuchung hatte bereits am Fundtag ergeben, dass der Inhalt nicht explosiv war.