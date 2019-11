Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

50-Jähriger tot in Lkw gefunden

Ein Mann ist auf dem Brandenburger Rastplatz Buckautal Nord an der A2 tot in seinem Lkw gefunden worden. Die Spedition aus Bremen hatte seit Tagen nach dem 50-Jährigen gesucht, wie die Polizeidirektion West am Sonntag mitteilte. Das Unternehmen ortete den Lastwagen des Mannes auf dem Brandenburger Rastplatz im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Mitarbeiter der Raststätte fanden den Lkw am Freitag zugeschlossen und mit zugezogenen Gardinen. Die alarmierte Feuerwehr öffnete die Tür und fand den Mann aus Forst (Spree-Neiße) leblos in der Kabine. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe es bislang nicht, sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Brandenburger Polizei. Die Ermittlungen laufen.