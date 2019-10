Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Berlin Volleys mit Auftaktsieg

Der Bruch im Spiel der Netzhoppers KW-Bestensee kam schon nach dem ersten Satz. «Da ist bei uns der Faden gerissen», sagte Trainer Mirko Culic, nachdem seine Mannschaft gegen die Berlin Volleys am ersten Spieltag der Volleyball-Bundesliga eine 1:3 (25:20, 13:25, 18:25, 17:25)-Heimniederlage kassiert hatte. Warum seine Spieler nach eindrucksvoll gewonnenem Auftaktsatz in der Folge nicht mehr nachlegen konnten, dafür fand Culic einen einfachen Grund: «Das lag an der Abgezocktheit unseres Gegners.»

© dpa

Auch Volleys-Manager Kaweh Niroomand war überzeugt: «Die individuelle Klasse hat den Ausschlag gegeben.» Die Berliner mussten zwar auf ihre Leistungsträger Sergej Grankin, Benjamin Patch und Jeffrey Jendryk wegen deren Nationalmannschafts-Verpflichtungen verzichten, hatten dafür aber starken Ersatz in der Hinterhand.

So führte Zuspieler Pierre Pujol als Vertreter von Grankin klug Regie, geizte dabei nicht mit ein paar listigen Aktionen am Netz. Im Mittelblock kompensierten Nicolas Le Goff und Georg Klein das Fehlen von Jendryk. Der US-Amerikaner Kyle Ensing schließlich, der anstelle von Patch spielte, beeindruckte mit ein paar präzisen Aufschlägen und war mit 19 Punkten erfolgreichster Angreifer auf dem Feld.

«Man sollte das jetzt nicht überbewerten», sagte Niroomand und bremste die aufkommende Euphorie. Er musste aber eingestehen: «Unsere Neuzugänge haben in diesem Spiel allesamt gezeigt, dass sie ein Gewinn für uns sind.» Der vor wenigen Tagen wegen wichtiger privater Angelegenheiten nach Frankreich gereiste Cheftrainer Cedric Enard war in Bestensee entgegen aller Ankündigungen dann doch dabei. «Er ist in der Nacht vor dem Spiel zurückgekehrt», sagte Niroomand.

Die Netzhoppers ihrerseits präsentierten in Jonathan Erdmann überraschend noch einen neuen Spieler. Die Personalie hatte der Verein bis kurz vor Spielbeginn geheim gehalten. «Jonathan ist mit seiner Ruhe und Erfahrung ein Geschenk für uns», sagte Culic. Erdmann kommt vom Beachvolleyball. Im Sand war er WM-Dritter 2013 und Vizeeuropameister 2011. Gegen die BR Volleys musste sich der 31-Jährige aber mit Kurzeinsätzen begnügen. «Er hat erst dreimal mit uns trainiert und muss sich noch anpassen an den harten Hallenboden», sagte Culic, ist aber überzeugt: «Er passt zu uns, menschlich und sportlich. Und er ist auf vielen Positionen einsetzbar."

Erfreulich für die Netzhoppers: Erstmals seit vielen Jahren verzeichneten sie mit 1000 Zuschauern wieder eine restlos ausverkaufte Landkost-Arena in Bestensee. Weniger erfreulich: «Einige interessierte Zuschauer mussten wir sogar wieder nach Hause schicken, weil die Halle voll war», sagte Manager Arvid Kinder.