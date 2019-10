Hochschulen begrüßen Koalitionsplan und fordern Geld

Die Brandenburger Hochschulrektoren haben sich mit der Ankündigung der geplanten rot-schwarz-grünen Koalition nach mehr Geld für die Hochschulen zufrieden gezeigt, halten aber mehr Mittel für notwendig. «Das geht in die richtige Richtung», sagte Oliver Günther, Vorsitzender der Brandenburgischen Landesrektorenkonferenz und Präsident der Universität Potsdam, am Freitag. SPD, CDU und Grüne wollen den Hochschulen pro Jahr fünf Millionen Euro mehr geben.

Nicht abschließend geklärt ist die Frage, ob die drei Parteien den Plan finanziell umsetzen können - das wollen sie am Ende der Koalitionsverhandlungen prüfen. Die SPD hatte in ihrem Programm zur Landtagswahl eine Aufstockung um fünf Millionen Euro für die Grundfinanzierung der Hochschulen aufgeführt. Die CDU kündigte in ihrem Programm an, die finanziellen Freiräume der Hochschulen zu vergrößern, die Grünen wollten die Grundmittel aufstocken.